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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:02

Полиция провела рейд в поисках мигрантов-нелегалов в Петербурге

Проверку прошли почти 900 человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция Петербурга провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства

Полиция Петербурга провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Проверки прошли в разных районах города. В первую очередь стражи порядка посещали так называемые места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, привлекающие иностранную рабочую силу. Об этом 16 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В общей сложности полицейские проверили 877 граждан стран ближнего зарубежья. Все они для разбирательства были доставлены в территориальные отделы полиции. Проверка показала, что 58 иностранцев находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела, - сообщили в полиции.

Тех мигрантов, которые особо грубо нарушили закон, отправили в центр содержания для иностранцев, после этого их выдворят из страны и запретят на какое-то время въезд.