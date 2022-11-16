Полиция провела рейд в поисках мигрантов-нелегалов в Петербурге

Полиция Петербурга провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Проверки прошли в разных районах города. В первую очередь стражи порядка посещали так называемые места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, привлекающие иностранную рабочую силу. Об этом 16 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В общей сложности полицейские проверили 877 граждан стран ближнего зарубежья. Все они для разбирательства были доставлены в территориальные отделы полиции. Проверка показала, что 58 иностранцев находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела, - сообщили в полиции.

Тех мигрантов, которые особо грубо нарушили закон, отправили в центр содержания для иностранцев, после этого их выдворят из страны и запретят на какое-то время въезд.