Такси насмерть сбило девушку на Лиговском проспекте в Петербурге

Такси сбило насмерть девушку на Лиговском проспекте в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Трагическая авария произошла в центре Санкт-Петербурга рано утром 16 ноября 2022 года. На Лиговском проспекте, напротив ТРК "Галерея", такси сбило насмерть девушку. Со слов очевидцев, девушка сидела на асфальте, поэтому водитель сразу ее не заметил. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Девушка видимо была обкуреная. Она на красный вышла на пешеходный переход и стояла там, танцевала в наушниках. Потом она легла на спину. Возле нее остановилась машина, видимо хотели как то предупредить беду. И таксисту, видимо стоявшая, машина закрыла обзор, он ее не увидел, он стал эту машину объезжать, а там она лежит кайф ловит. Вот и протащил ее, - рассказала женщина, видевшая аварию.

После того, как таксист наехал на девушку, она застряла под машиной. Чтобы достать тело, на место приехали сотрудники МЧС. Сейчас проводится проверка.