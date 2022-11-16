В Пулково ввели режим повышенной угрозы терактов

В аэропорту Пулково ввели режим повышенной угрозы терактов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Пулково ввели режим повышенной угрозы терактов. Об этом 16 ноября 2022 года со ссылкой на Ространснадзор сообщают "Известия". Ведомство разослало авиакомпаниям и аэропортам, не только Санкт-Петербурга, но и Москвы, о том, необходимо усилить меры безопасности в авигаванях.

- В Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку. Пассажирам нужно приготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра — чтобы не опоздать на рейс, стоит заблаговременно приезжать в аэропорты, - пишет издание.

В Петербурге усилили меры после того, как 28 октября мужчина на автомобиле пробил периметровое ограждение аэропорта и, проехав в зону транспортной безопасности, выехал к стоянке самолета.

Режим повышенной безопасности в аэропорту установлен пока до 24 ноября, но после может быть продлен.