Количество краж крышек люков в Петербурге сократилось в четыре раза

В Петербурге в четыре раза упало количество краж крышек люков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы стали реже воровать крышки люков, которые сдаются в итоге в пункты приема металла. Раньше это было настоящим бичом для «Водоканала». Предприятие ежегодно лишалось сотен единиц канализационного оборудования и несло убытки в миллионы рублей. Но в 2022 году число краж неожиданно упало в четыре раза.

- За 11 месяцев 2022 года преступники похитили 42 единицы люкового оборудования. За аналогичный период 2021 года – 171 единицу, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Чаще всего факты воровства отмечались в Калининском (10 раз), Выборгском (9 раз) и Курортном (7 раз) районах. По всем случаям поданы заявления в полицию, возбуждены уголовные дела.

Петербуржцам напоминают, что за кражу крышек люков можно получить до двух лет лишения свободы.