Более 270 кг наркотиков задержали на таможнях Петербурга и области с начала 2022 года

278 килограммов наркотических средств изъяли таможенники северо-запада в 2022 году Фото: Александр ГЛУЗ

С начала года на таможнях Санкт-Петербурга и Ленинградской области было задержано 278 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Контрабанду пытались перевозить на автомобилях и кораблях, а также с помощью почтовых отправлений. Всего возбуждено 60 уголовных дел. Об этом 16 ноября 2022 года сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- По фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов возбуждено 47 уголовных дел. Стоимость предметов контрабанды превысила 590 миллионов рублей. Алкоголя и табака задержали на сумму свыше 180 миллионов рублей, - сообщили таможенники.

14 уголовных дел возбудили за незаконное перемещение наличных на сумму более 29 миллионов рублей. Всего за 10 месяцев города таможня возбудила более 22 тысяч дел от административных нарушениях. Назначено наказаний на сумму более 1,5 миллиардов рублей.