«Модный» багаж на 18 тысяч евро задержали в аэропорту Пулково

«Модный» багаж не прошел таможенный контроль в Пулковской таможне / Фото: СЗТУ

В аэропорту Пулково на таможне задержали "модный" багаж на 18 тысяч евро. Дорогой чемоданчик привезла из Дубая в Санкт-Петербург пассажирка, которая не стала декларировать свои сумочки и украшения. Об этом 16 ноября 2022 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- При таможенном контроле в багаже у пассажирки обнаружили 18 различных предметов: бижутерия, часы, очки, одежда, аксессуары с чеками и бирками, среди которых ремень Christian Dior PARIS, сумка женская FENDI, часы Сartier, - рассказали в пресс-службе таможни.

Женщина пояснила, что все вещи купила для себя, а с правилами таможни не ознакомилась. Несмотря на это, таможня возбудила административное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от половины до двукратной стоимости предмета правонарушения с возможной конфискацией.