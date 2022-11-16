Водитель «Рено» погиб на Московском шоссе у Ям-Ижоры

Водитель "Логана" погиб у Ям-Ижоры. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло вечером 15 ноября на трассе М-10 Москва-Петербург в Ленобласти у деревни Ям-Ижора. Водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и влетел в бетонные барьеры, установленные на месте дорожного строительства. От страшного удара перед машины смяло, шофер погиб на месте. Извлекать труп пришлось спасателям.

- Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали тело водителя и передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Обстоятельства, приведшие к трагедии и виновников аварии, устанавливают дознаватели Госавтоинспекции.

Напомним, что в районе Ям-Ижоры идет строительство развязки, которая должна убрать постоянные пробки у пересечения с Пушкинской и Павловской улицами.