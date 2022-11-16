140 километров дорог отремонтируют в Петербурге до конца года

До конца года в Петербурге отремонтируют улицы общей протяженностью 140 километров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца года в Санкт-Петербурге отремонтируют 140 километров дорог по 51 адресу. К 16 ноября новый асфальт появился уже на 50 улицах и проспектах. Ремонт проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в Смольном.

- Благодаря поддержке федерального центра отремонтированы крупные магистрали, которые обеспечивают транспортную доступность жилых кварталов, предприятий, социально значимых объектов. Очень важно сохранить темпы и объемы работ, выполнять ремонт с должным качеством, с применением современных технологий, - отметил губернатор Александр Беглов.

Начиная с апреля в Петербурге уже были отремонтированы дороги на проспекте Большевиков, Маршала Блюхера, проспекте Ленина в Кронштадте, часть Богатырского проспекта, а также многих других.

На самых оживленных дорогах асфальт уложен по технологии объемно-функционального проектирования. Состав асфальтобетонной смеси подбирается индивидуально в зависимости от транспортной нагрузки.