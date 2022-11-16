Огромная очередь столпилась на вход на станцию метро «Пионерская» в Петербурге утром 16 ноября

Огромное столпотворение образовалось на вход на станцию метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

Огромное столпотворение образовалось на вход на станцию метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге. Очередь собралась рано утром 16 ноября 2022 года. Людям приходилось по несколько минут топтаться перед дверьми, а далее перед турникетами. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Вход на станцию стал ограничен из-за неработающих турникетов, людям приходилось стоять на улице в ожидании, когда их починят, - рассказали пассажиры.

Недовольные пассажиры несколько минут мерзли на улице. Как быстро починили турникеты, не сообщается.

Напомним, что накануне пассажиры метро столпились на выходе со станции "Петроградская". Из-за большого пассажиропотока людям приходилось вставать в очередь к эскалаторам.