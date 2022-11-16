Новую систему уборки дворов в Петербурге введут в три этапа

На новую систему уборки внутриквартальных территорий Петербург перейдет в три этапа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург начал переходить на новую систему уборки дворов. Этот процесс будет проходить в три этапа и займет около полутора лет. Теперь уборкой внутриквартальных территорий будут заниматься не управляющие компании, а государственные организации — районные жилищные агентства. Об этом 16 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Введение новой системы уборки внутриквартальных территорий - необходимый шаг. Теперь этим будут заниматься городские организации. Мы рассчитываем, что процесс перехода займет порядка полутора лет. Город возьмет на себя формирование штатов организаций, которые будут заниматься уборкой, - отметил губернатор Александр Беглов.

На первом этапе до конца 2022 года пройдут проверки готовности организаций. Второй этап пройдет с 1 января по 1 июля 2023 года. Постепенно подрядчиков заменят на госорганизации. На третьем этапе, с 1 июля, система уборки внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества.