Упавшую в яму с мусором собаку спасли в Ленобласти

В Лодейном поле из мусорки спасали собаку. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Упавшую в яму с мусором дворнягу спасли в Лодейном Поле. Собака невесть как забралась в подземный контейнер для бытовых отходов установленный в одном из жилых районов города. Жалобный лай пса услышали местные жители.

- Сегодня поступила информация, что в мусорный контейнер упала собака. Спасатели извлекли животное из контейнера и отпустили, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По счастью, падение прошло без последствий, травм собака не получила.

В целом, последние сутки оказались богатыми на происшествия с животными в Ленобласти. Накануне у поселка Белоостров в глубокую канаву провалилась лошадь. Сама она выбраться из ловушки не могла. Чтобы извлечь несчастную, пришлось провести спасательную операцию длительностью в четыре часа.