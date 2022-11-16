Региональный маткапитал в Петербурге разрешили тратить на частных репетиторов

Маткапитал разрешили тратить на репетиторов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания приняли поправки в закон, который регламентирует использование средств регионального материнского капитала. Теперь отдельные категории семей смогут тратить деньги за детей и на репетиторов.

- Региональный маткапитал многодетные семьи смогут направить на услуги частных лицензированных репетиторов, - уточнил спикер ЗакСа Александр Бельскй в своем телеграм-канале.

Напомним, что региональный материнский капитал отличается от федерального. Получить выплату могут только родители или усыновители, прописанные в городе. Деньги даются за третьего рожденного ил усыновленного ребенка в период 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года.

Размер регионального маткапитала в 2022 году составляет 172 568 рублей. Эти средства выплачиваются в дополнение к федеральному материнскому капиталу.