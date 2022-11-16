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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:34

МЧС предупреждает о гололеде в Петербурге 17 ноября

Днем в четверг температура будет держаться около ноля градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржцев предупреждают о гололеде.

Петербуржцев предупреждают о гололеде.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города о гололеде. Скользкими дороги и тротуары станут в четверг, 17 ноября. Ночью синоптики обещают минусовую температуру, а днем будет около ноля. Все это поспособствует образованию гололедицы.

- 17 ноября ночью без существенных осадков. Днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +2 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

В первую очередь внимательность понадобится водителям. В особенности тем, кто по какой-то причине не успел сменить на своей машине летнюю резину на зимнюю. Делать это надо в любом случае, так как возвращения тепла синоптики не прогнозируют.

Наоборот, с 20-х числе ноября произойдет переход «через ноль», когда среднесуточная температура становится отрицательной.