Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 ноября 2022 10:48

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Петербурге от падения кирпичей

Люлька с кирпичами рухнула на мужчину в высоты восьмого этажа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Петербурге

Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Петроградском районе города. Трагедия произошла 14 ноября 2022 года на строительной площадке многоквартирного дома на Лодейнопольской улице. Об этом рассказали в Следственном комитете.

- Во время строительных работ на 26-летнего рабочего с высоты восьмого этажа рухнула люлька с кирпичами. Несчастный скончался на месте от удара, - сообщили в комитете.

Место работ было оборудовано камерами, поэтому трагический момент попал на видео. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята различная документация, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.