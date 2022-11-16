СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Петербурге от падения кирпичей

Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Петроградском районе города. Трагедия произошла 14 ноября 2022 года на строительной площадке многоквартирного дома на Лодейнопольской улице. Об этом рассказали в Следственном комитете.

- Во время строительных работ на 26-летнего рабочего с высоты восьмого этажа рухнула люлька с кирпичами. Несчастный скончался на месте от удара, - сообщили в комитете.

Место работ было оборудовано камерами, поэтому трагический момент попал на видео. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята различная документация, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.