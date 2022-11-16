Сиделку осудили на 6,5 лет за попытку убийства 99-летней блокадницы в Петербурге

Вынесен приговор о покушении на убийство ветерана Великой Отечественной войны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, которая пыталась убить 99-летнюю жительницу блокадного Ленинграда. Обвиняемая работала сиделкой у ветерана и до полусмерти избила ее. Об этом 16 ноября 2022 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- 22 февраля 2021 года, находясь в квартире ветерана Великой Отечественной войны на проспекте Народного Ополчения, сиделка избила пожилую петербурженку, нанеся последней множественные удары по голове и в область жизненно важных органов, - сообщили в прокуратуре.

На помощь старушке прибежали соседи, которые услышали крики. Благодаря этого сиделку задержали, а пострадавшую сразу же госпитализировали в больницу.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, она должна выплатить 300 тысяч рублей за моральный вред блокаднице.