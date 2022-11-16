13-летний мальчик впал в кому после отравления в Петербурге

Подросток впал в кому на юге Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь 13-летнему мальчику, который впал в кому. Инцидент произошел с подростком 15 ноября 2022 года. Вечером, когда его 34-летняя мать вернулась домой, то обнаружила сына в неадекватном состоянии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам 34-летней неработающей матери, вернувшись домой в квартиру на Гатчинском шоссе около 19 часов обнаружила сына в неадекватном состоянии и вызвала скорую помощь, - рассказал источник.

В 19:20 часов медики скорой помощи прибыли на вызов и госпитализировали подростка в Детскую больницу №5 имени Филатова. У мальчика было отравление неизвестным веществом, а также судорожный синдром. В состоянии комы 1-й степени пациента поместили в отделение реанимации.

На данный момент проводится проверка и устанавливается причина произошедшего.