Мужчина поджег квартиру возлюбленной в Ленобласти из-за неразделенных чувств

Полицейскими Ленобласти задержан подозреваемый в поджоге квартиры из-за неразделенной любви Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина устроил пожар в квартире своей возлюбленной из-за неразделенных чувств. В 1:41 час ночи 15 ноября 2022 года в полицию Волосовского района поступило сообщение о том, что в поселке Сумино горит квартира. На место выехал наряд и спасатели, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Изначально установлено, что какой-то мужчина разбил окно кухни квартиры на первом этаже, в котором живет 44-летняя женщина, и бросил горящую банку с жидкостью. Хозяйка смогла сама загасить пламя. Тогда поджигатель бросил вторую банку уже в окно комнаты, - рассказали в полиции.

Огонь быстро охватил деревянный пол и мебель в комнате. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар тушили спасатели. Из дома из-за дыма эвакуировали 20 человек.

Полиция возбудила уголовное дело. Вечером 15 ноября в деревне Лагоново был задержан ранее судимый 39-летний мужчина, который оказался воздыхателем хозяйки пострадавшей квартиры.