Полиция задержала мошенника, украшего у женщины квартиру на Невском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыто мошенничество, в результате которого женщина лишилась квартиры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мошенника, который лишил жительницу города квартиры на Невском проспекте. Подозреваемым оказался 27-летний житель Кудрово. Об этом 16 ноября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В конце апреля прошлого года мужчина вместе с подельниками втерлись в доверие хозяйке квартиры на Невском проспекте, чтобы получить право собственности на жилье. Обманным путем они получили от женщины доверенность на право продажи вышеуказанной квартиры, - рассказали в полиции.

Дальше мошенники подписали договор купли-продажи и оформили на себя квартиру. Тем самым, потерпевшей был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело. Подельников 27-летнего мужчины еще устанавливают.