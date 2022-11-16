Три тысячи километров дорог Ленобласти очистили от снега за сутки

В Ленобласти день за днем убирают дороги от снега, за последние сутки очистили три тысячи километров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти за сутки очистили от снега более трех тысяч километров дорог. Об этом online47.ru рассказали в пресс-службе регионального правительства. Дорожники в том числе боролись и с наледью, которая образовывалась на тротуарах и проезжей части. Все из-за того, что в темное время суток в области минусовая температура. Автомобилистов и пешеходов поспешили предупредить, что на улице может быть снежно и скользко еще два дня – именно столько будут идти осадки.

- Во время масштабной уборки в районах области задействовали 322 единицы спецтехники. Трассы обрабатывали жидкой солью и минимальным количеством песко-соляной смеси. Водители 23 раза жаловались на горячую линию «Ленавтодора» из-за неблагоприятной ситуации на дороге, - пишет издание.

Добавим, что автомобилистов в очередной раз попросили внимательней совершать маневры на заснеженных дорогах и, самое главное, четко соблюдать дистанцию перед попутной машиной.