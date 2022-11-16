Переломанного в ДТП самца косули вылечили в центре «Велес» в Ленобласти

Центр "Велес" из Ленобласти спас самца косули, попавшего в жесткое ДТП. Фото: vk.com/veles_spb

Волонтеры центра спасения диких животных «Велес» спасли очередного зверя, угодившего в ДТП. На этот раз ветеринары вылечили самца косули, которого сбила машина в конце октября. О этом написало издание online47.ru со ссылкой на волонтеров. Прогнозы были неблагоприятные – шансов выжить минимальные. Но интенсивное лечение, а затем реабилитация сделали свое дело. Косуля вскоре пошла на поправку. Но в приюте ей не сиделось, она вовсю просилась на волю.

- Дикое животное в неволе испытывало большой стресс. Однако, как только здоровье косули пришло в норму, в реабилитационном центре решили отпустить подопечного, - уточнили в издании.

Добавим, что самца косули в итоге выпустили в Кургальский заказник. Самец обрадовался, почувствовал знакомую почву под ногами, и даже не попрощался со своими спасителями, быстро ускакав искать себе новый дом и своих сородичей.