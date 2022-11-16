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НовостиОбщество16 ноября 2022 14:04

Елочные базары начнут работать в Петербурге с 20 декабря

Адреса определит Комитет имущественных отношений Смольного
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Елочные базары откроются 20 декабря.

Елочные базары откроются 20 декабря.

Фото: Полина ШАНДРАК

До наступления Нового года осталось еще полтора месяца, но в Комитете имущественных отношений Петербурга уже назвал дату начала работы традиционных елочных базаров. Купить лесную красавицу можно будет за 10 дней до праздников.

- Елочные базары откроются в Петербурге 20 декабря и будут работать по 31 декабря, - пишет «Мойка 78».

Точные места продаж елочек станут известны позднее, пока что их официально не определили. Но опыт показывает, что базары откроются там же, где и годом ранее. В некоторых районах мест больше, в других – меньше.

Те, кто не хочет покупать елку, сможет ее срубить самостоятельно, когда в Ленобласти стартует ежегодна акция по прореживанию леса от молодой поросли. О ее сроках объявят дополнительно.

А пока петербуржцы могут закупаться искусственными деревцами, благо в магазинах новогодние товары уже появились.