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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 14:10

Обыски снова проходят в администрации Василеостровского района Петербурга

Сюда приехали следователи СК и сотрудники экономической полиции
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В администрацию Василеостровского района снова приехали следователи.

В администрацию Василеостровского района снова приехали следователи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая группа людей в погонах прибыла днем 16 ноября в здание администрации Василеостровского района Петербурга. Следователи СК и полиции приехали не в гости, а для проведения обыска.

- Да, проводятся следственно-оперативные мероприятия, - сообщил источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, оперативники СК и экономической полиции работают в рамках дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователей интересовал в первую очередь отдел, занимающийся закупками. Именно там идет выемка документов.

С чем именно связано дело в отношении районных чиновников, не уточняется.

Напомним, что в сентябре 2022 года в администрацию Василеостровского района уже приезжали стражи порядка, тогда все закончилось делом в отношении начальник отдела здравоохранения района, которого подозревают в соучастии в хищении 77 миллионов рублей на контрактах по уборке в районных поликлиниках.