Обыски снова проходят в администрации Василеостровского района Петербурга

В администрацию Василеостровского района снова приехали следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая группа людей в погонах прибыла днем 16 ноября в здание администрации Василеостровского района Петербурга. Следователи СК и полиции приехали не в гости, а для проведения обыска.

- Да, проводятся следственно-оперативные мероприятия, - сообщил источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, оперативники СК и экономической полиции работают в рамках дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователей интересовал в первую очередь отдел, занимающийся закупками. Именно там идет выемка документов.

С чем именно связано дело в отношении районных чиновников, не уточняется.

Напомним, что в сентябре 2022 года в администрацию Василеостровского района уже приезжали стражи порядка, тогда все закончилось делом в отношении начальник отдела здравоохранения района, которого подозревают в соучастии в хищении 77 миллионов рублей на контрактах по уборке в районных поликлиниках.