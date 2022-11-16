Новый детский сад введут в эксплуатацию в Выборгском районе Петербурга

Новый садик построили в ЖК на Большом Сампсониевском проспекте. Фото: gov.spb.ru

Новый детсад вскоре введут в эксплуатацию в новом жилом комплексе, построенном на Большом Сампсониевском проспекте. По обязательствам, которые выставляют власти города, застройщик обязан возвести и социальную инфраструктуру. Поэтому после оформления всех документов садик перейдет в собственность Петербурга, и будет государственным, а не частным.

- Здание детского сада пристроено к жилому корпусу ЖК «Георг Ландрин» и будет передано застройщиком городу по договору дарения, - сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Трехэтажное здание площадью более 2,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 105 детей В новом садике есть бассейн, спортзал, зал для занятий музыкой, место для творческого развития и кабинет логопеда.

Для младшей группы сделан отдельный вход в сад, чтобы самые маленькие воспитанники не толкались с детьми постарше.