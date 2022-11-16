Смольный даст отсрочку по арендной плате мобилизованным петербуржцам

Новая льгота для мобилизованных будет действовать в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге утвердят специальный порядок исполнения условий договоров для мобилизованных. Нововведения коснутся документов об аренде земельных участков, объектов нежилого фонда, а также договоров о размещении нестационарных торговых объектов. Новым законом займется Комитет имущественных отношений Петербурга.

- Отсрочка будет оформлена допсоглашением. А заявление можно будет подавать в течение 30 дней с даты окончания военной службы, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на свои источники.

Таким образом, мобилизованные смогут оформить отсрочку от внесения арендной платы на время прохождения службы. На новую льготу могут рассчитывать физлица, в том числе ИП, которые призваны на службу в рамках частичной мобилизации или служат по контракту.

Юридические лица тоже имеют право на получения льготы, но только если единственным учредителем и руководителем является мобилизованный или контрактник.