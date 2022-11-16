В Ленобласти спустя 19 лет осудили мужчину за изнасилование и убийство девушки

СК раскрыл дело об изнасиловании и убийстве девушки в 2003 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области вынесли вердикт по делу об изнасиловании и убийстве девушки, совершенном 19 лет назад. В 2003 году в поселке Войсковицы Гатчинского района было найдено тело 22-летней местной жительницы с явными признаками насилия. Однако тогда раскрыть дело не удалось.

- Следователи провели системный анализ противоречий в показаниях проходящих по делу лиц, был составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, а также проведен ряд сложных судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ленобласти.

В тоге был установлен подозреваемый – знакомый убитой девушки. 45-летнего мужчину задержали. На допросе он признался в содеянном.

По версии следствия, в тот роковой вечер, после совместного застолья со спиртным, еще молодой парень пошел провожать оказавшуюся в компании девушку. По дороге он предложил ей заняться сексом. А кода та отказала, напал, изнасиловал и задушил.

Суд дал мужчине 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 40 тысяч рублей.