«Дом.ру» проверяет информацию об утечке данных клиентов из Петербурга

В Сети опубликованы банковские реквизиты и номера телефонов пользователей Фото: Олег ЗОЛОТО

Данные пользователей петербургского провайдера «Дом.ру» слили в сеть. По социальным сетям быстро разлетелись сканы документов, где прописаны ФИО пользователей, их адреса, ИНН, банковские реквизиты, даты рождения и номера телефонов. Разглашены не только данные физических лиц, но и юридических.

- В связи с распространением информации об утечке персональных данных пользователей Службой информационной безопасности компании проводится внутреннее расследование, - прокомментировали "КП-Петербург" ситуацию в «Дом.ру».

Если по результатам проверки подтвердится, что данные пользователей действительно были украдены, то информация, полученная в ходе проверки, будет передана в Роскомнадзор. Сейчас компания делает все, чтобы защитить инфраструктуру и своих клиентов. Однако на оперативности предоставлении услуг это никак не сказалось.