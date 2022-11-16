Чиновники Комитета по транспорту обсудили развитие беспилотных полетов над Петербургом

Петербург "накроют" системой для контроля за бесплотниками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководство Комитета по транспорту приняло участие в обсуждении развития полетов беспилотников над Петербургом. Круглый стол прошел в рамках форума «Транспортная неделя 2022». В первую очередь речь шла о контроле за коптерами и прочими дронами.

- Сегодня в городе реализуется пилотный проект по созданию системы мониторинга использования воздушного пространства на малых высотах, - сообщает пресс-служба Комитета.

Сейчас организован контроль полетов на малых высотах – до 900 метров – в трех запретных для полетов зонах Петербурга, в которые, к примеру, входит аэропорт. Система в автоматическом режиме находит и засекает нарушителей. А в перспективе «куполом» будет накрыт весь город.