Двух студенток в Петербурге задержали за кражу продуктов из магазина на 11 тысяч рублей

Девушки пытались украсть продукты и косметику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Росгвардии задержали двух студенток, которые украли продукты из магазина. Девушки должны были заплатить 11 тысяч рублей, но не сделали этого. Инцидент случился 15 ноября во Фрунзенском районе Петербурга.

- В сетевом магазине на Бухарестской улице девушки сложили в корзину разные товары: продукты питания, кондитерские изделия, косметику и другое. Все это они попытались пронести через кассовый узел. Но их заметили сотрудники и нажали тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Через три минуты на место приехали росгвардейцы и задержали двух студенток, уроженок Мурманской области. Они доставлены в территориальный отдел полиции. Сейчас ведется проверка, обстоятельства выясняются.