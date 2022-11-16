Самосвал опрокинулся набок из-за ДТП на КАДе Петербурга

Самосвал опрокинулся из-за столкновения. Фото: vk.com/spb_today

Два грузовых автомобиля столкнулись на КАДе в Петербурге. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 16 ноября. На опубликованных кадрах видно, что один из самосвалов опрокинулся, а из его кузова высыпалось содержимое.

- Столкнулись две фуры на кольцевой автодороге. Все живы, - коротко написала женщина-очевидец в социальной сети.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. На месте работают инспекторы ДПС.

В комментариях пользователи начали обсуждать, что в последнее время участились дорожные происшествия с участием фур, и большая часть из них случается именно на кольцевой автодороге.

Напомним, в конце октября этого года случилось страшное ДТП с участием фуры. Тогда грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой, от которой после столкновения почти ничего не осталось. В той аварии погибли два человека.