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НовостиОбщество16 ноября 2022 17:04

Дети мобилизованных петербуржцев получили бесплатные проездные билеты

По льготному проездному можно ездить в автобусах, метро и пригородных поездах
Анастасия НУРАДИЛОВА
По льготному проездному можно ездить в автобусах, метро и пригородных поездах

По льготному проездному можно ездить в автобусах, метро и пригородных поездах

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге бесплатные проездные билеты получили дети мобилизованных и добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Для детей бесплатным будет проезд в общественном транспорте Петербурга и пригородных поездах.

- Бесплатные проездные билеты за прошедший месяц получили все обратившиеся. Срок действия льготных проездных закончится 31 декабря 2023 года, - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Напомним, право на бесплатный проезд на наземном транспорте, а также в метро и пригородных поездах предоставлено детям мобилизованных петербуржцев и добровольцев по поручению главы города Александра Беглова.