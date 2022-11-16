Проезд на набережную Карповки в Петербурге закрыли из-за ДТП, в котором сбили пешехода

О состоянии пострадавшего не сообщается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге вечером 16 ноября закрыли проезд на набережную реки Карповки со стороны Гренадерского моста. На перекрестке проспекта Медиков и набережной Карповки случилось серьезное ДТП. Об этом рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Проехать вдоль реки можно только до правого поворота на Медиков. Судя по всему, каршеринг снес пешехода, - написал очевидец в социальной сети.

Обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники полиции. На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехали инспекторы ДПС. Личность пешехода и его самочувствие устанавливаются. Остался ли он жив, пока не сообщается.