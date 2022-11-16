Петербургский «Зенит» выиграл кубковый матч у «Факела» со счетом 2:0

"Зенит" победил в кубковом матче. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Матч между «Зенитом» и «Факелом» прошел 16 ноября в Воронеже. Команды встретились в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

- Петербуржцы одержали гостевую победу. После пяти матчей группового этапа Фонбет Кубка России сине-бело-голубые набрали девять очков и поднялись на второе место, - говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба «Зенит».

Оба мяча забил лучший в этом сезоне бомбардир «Зенита» Малком. Следующий матч петербуржцы проведут во вторник, 22 ноября, в Северной столице на «Газпром Арене». Они сыграют с «Црвеной звездой».

А уже 27 ноября в рамках национального Кубка пройдет заключительный матч. В Петербурге сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком».