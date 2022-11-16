Турнир двух лосей попал в объектив видеоловушки в лесу Петербурга

Два лося сцепились рогами. Фото: Скриншот из видео

Видеоловушка в лесу Петербурга засняла дружеское «рукопожатие» лосей. Несмотря на то, что брачный сезон у этих животных подошел к концу, они все равно продолжают выяснять отношения.

- Турнир явно имеет символический характер и больше похож на дружеское приветствие, - прокомментировал ситуацию биолог из Петербурга Павел Глазков в своем паблике «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

Примечательно, что видео, где лоси цепляются рогами, видеоловушка сняла сама. Техника реагирует на движение и запускает съемку.

- Мне нужно только установить эту чудо-технику в нужном месте. Борьбу лосей снимали сразу две камеры, - добавил Павел Глазков.