Несколько машин столкнулись на внутреннем кольце КАД в Петербурге

Несколько машин столкнулись на КАД. Фото: Скриншот из видео

Массовое ДТП случилось на кольцевой автодороге в Петербурге вечером 16 ноября. На проезжей части столкнулись, как минимум, четыре автомобиля. О происшествии сообщил очевидец в телеграмм-канале «ЧП Питер».

- Авария на 69-ом километре кольцевой автодороги, на внутреннем кольце, - написал очевидец в мессенджере.

На опубликованных кадрах видно, что на дороге валяются осколки от автомобилей, а на место происшествия приехали инспекторы ДПС. О пострадавших не сообщается. Судя по видео, машин скорой помощи там нет. Обстоятельства случившего выясняются.

Напомним, в этот же вечер водитель каршеринга сбил пешехода недалеко от набережной Карповки. Из-за этого проезд на улицу был закрыт.