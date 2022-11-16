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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 20:03

Пассажир на инвалидной коляске получил травмы в аэропорту Пулково

Мужчина не был пристегнут к креслу-коляске и упал
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина упал с инвалидной коляски

Мужчина упал с инвалидной коляски

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Пулково инвалид упал с кресла-коляски из-за того, что не был пристегнут. Пассажир получил ушибы головы. На рейс Санкт-Петербург-Мурманск мужчину сопровождали два сотрудника. После происшествия Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела проверку.

- Из 10 специальных транспортных средств для инвалидов в исправном состоянии находилось только одно. Генеральному директору внесено представление, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

После этого нарушения были исправлены. В аэропорте Пулково появились новые средства передвижения маломобильных пассажиров. Двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения.