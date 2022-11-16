Пассажир на инвалидной коляске получил травмы в аэропорту Пулково

Мужчина упал с инвалидной коляски Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Пулково инвалид упал с кресла-коляски из-за того, что не был пристегнут. Пассажир получил ушибы головы. На рейс Санкт-Петербург-Мурманск мужчину сопровождали два сотрудника. После происшествия Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела проверку.

- Из 10 специальных транспортных средств для инвалидов в исправном состоянии находилось только одно. Генеральному директору внесено представление, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

После этого нарушения были исправлены. В аэропорте Пулково появились новые средства передвижения маломобильных пассажиров. Двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения.