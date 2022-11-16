25 спасателей тушили пожар в квартире на проспекте Большевиков в Петербурге

На место ЧП выезжали пять пожарных машин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Квартира загорелась в Невском районе Петербурга вечером 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре по адресу проспект Большевиков, дом 40, поступило в 22:31. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара в квартире составила восемь квадратных метров. Локализовать огонь спасателям удалось в 23:04. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. На место происшествия выезжали пять пожарных машин и 25 спасателей.

Напомним, в этот же вечер горела четырехкомнатная коммунальная квартира на Гатчинской улице. В пожаре пострадали двое мужчин, одного из которых госпитализировали в больницу. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.