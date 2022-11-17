Повзрослевшая самка оленя Тундра из Ленинградского зоопарка отрастила рога

Самка оленя по имени Тундра. Фото: Скриншот из видео

Оказывается, северные олени «счесывают» свои первые рога. Они вырастают у животных мягкими и покрытыми шерсткой. А потом твердеют и начинают чесаться. О том, как этот процесс пережила маленькая Тундра, рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка.

- У северных оленей рога растут как у самцов, так и у самок. Так вот, когда они вырастают и начинают чесаться, животные пытаются счесать шкурку, образовавшуюся на рожках, с помощью коряг, веток, земли и других поверхностей, чтобы сделать рога идеально гладкими, - говорится в телеграмм-канале Ленинградского зоопарка.

Посетителей зверинца пугает этот процесс, потому что они думают, что эти рваные ошметки от шерсти указывают на болезнь животных. Но это не так. Самый обыденный процесс для копытных пережила и полугодовалая Тундра. Она отрастила первые рожки и уже счесала с них шерстяное покрытие.