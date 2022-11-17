Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Ленобласти 17 ноября

В Петербурге и Ленобласти пройдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 17 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем в регионе пройдет мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер разных направлений подует со скоростью от трех до одиннадцати метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, а днем от +2 до -3 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода прогнозируется 17 ноября в Петербурге. Пройдет небольшой мокрый снег. Скорость ветра составит до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха от -1 до +1, а днем от 0 до +2 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.