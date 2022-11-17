Застройщики Петербурга попросят правительство продлить льготную ипотеку

Строители Петербурга попросят правительство продлить льготную ипотеку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Застройщики Санкт-Петербурга собираются выступить против отмены льготной ипотеки, которая должна произойти в 2023 году. С этим они собираются обратиться в правительство РФ. Сейчас на долю ипотеки в Северной столице приходится 93 процента сделок на первичном рынке, а из этого доля ипотеки - 72 процента. Об этом 16 ноября 2022 года пишет РБК.

- Решение об отказе субсидирования за счет бюджета процентных ставок по ипотеке может сильно ударить по продажам квартир в строящихся домах, - сообщает издание.

Все застройщики против отмены ипотеки, так как она является мощнейшим инструментом для поддержки отрасли. Он подчеркивает, что льготная ипотека помогала отрасли в период ковидных ограничений и сейчас, когда экономика переживает столь непростые времена.