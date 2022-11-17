Снег и ноль градусов будет в Петербурге 17 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург оказался на северной периферии циклона. Из-за этого в городе 17 ноября 2022 года окажется облачно и пасмурно, периодически будет идти небольшой снег, который в некоторых районах превратится в дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия будет формировать северная периферия циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах переходящие в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица, - рассказал синоптик.

Днем воздух в городе окажется прохладный, всего ноль, плюс 2 градуса, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду.

В пятницу без существенных осадков и слегка подморозит, местами гололедица.