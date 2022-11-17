Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 17 ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 17 ноября 2022 года. Главная новость - рост тарифов ЖКХ, который произойдет уже 1 декабря. В среднем кварплата вырастет на 8,5 процентов до 3 тысяч рублей.

В Петроградском районе женщина на "Мерседесе" сбила двух пешеходов. Водитель отвлеклась на своего ребенка, который находился в пассажирском кресле. В это время она наехала на 42-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Первый пешеход почти не пострадал, а пенсионерку госпитализировали.

В аэропорту Пулково пассажир в инвалидной коляске получил травмы. Мужчина был не пристегнул, поэтому выпал из кресла и сильно ударился головой.

Сильный пожар произошел в жилой квартире на проспекте Большевиков. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. На место происшествия выезжали пять пожарных машин и 25 спасателей.

И уже совсем скоро наступит зимняя погода. Начиная с 18 ноября в Петербурге будет держаться минусовая температура даже в дневные часы.