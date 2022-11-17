Самосвал пробил ограждение и засыпал песком КАД Петербурга Фото: принтскрин видео.

На КАД Санкт-Петербурга произошла очередная неприятная авария. В ночь на 17 ноября 2022 года у самосвала, который ехал по трассе, лопнуло колесо. Автомобиль занесло прямиком в ограждение. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- У самосвала лопнуло колесо, и он засыпал песком внутреннюю сторону после Шафировского проспекта и пробил ограждение, - рассказали свидетели аварии.

Из-за песка часть дороги оказалась заблокирована для проезда. Несмотря на поздний час, автомобилисты встали в небольшую пробку.

Сам же самосвал оказался завален на бок. Пострадал ли водитель большегруза не сообщается.