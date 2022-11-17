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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 5:42

Самосвал пробил ограждение и засыпал песком КАД Петербурга

Авария произошла рядом с Шафировским проспектом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Самосвал пробил ограждение и засыпал песком КАД Петербурга

Самосвал пробил ограждение и засыпал песком КАД Петербурга

Фото: принтскрин видео.

На КАД Санкт-Петербурга произошла очередная неприятная авария. В ночь на 17 ноября 2022 года у самосвала, который ехал по трассе, лопнуло колесо. Автомобиль занесло прямиком в ограждение. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- У самосвала лопнуло колесо, и он засыпал песком внутреннюю сторону после Шафировского проспекта и пробил ограждение, - рассказали свидетели аварии.

Из-за песка часть дороги оказалась заблокирована для проезда. Несмотря на поздний час, автомобилисты встали в небольшую пробку.

Сам же самосвал оказался завален на бок. Пострадал ли водитель большегруза не сообщается.