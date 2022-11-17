Зимняя погода с минусовой температурой наступит в Петербурге с 18 ноября

Зимняя погода наступит в Петербурге с 18 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург приходит зима. С 18 ноября 2022 года в Северной столице даже в дневные часы будет стоять минус. Поэтому горожанам пора доставать теплые куртки, шапки и перчатки. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- С завтрашнего дня наступает зимний период со слабоморозной погодой в Санкт-Петербурге. Температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже в дневные часы, - рассказал синоптик.

Кроме того, в городе будет идти небольшой снег. Температура воздуха в течение суток в пределах минус 1-3 градусов, в окрестностях в ночное время до минус 6 градусов.

В субботу немного потеплеет. Если ночью еще до минус 2-4 градусов, то днем ожидание от минус 2 до нуля градусов.