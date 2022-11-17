Четыре рейса отменили в Пулково 17 ноября

Четыре рейса отменили в аэропорту Пулково 17 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково 17 ноября 2022 года отменили четыре рейса на вылет. Три из них были назначены на ночное время, еще один на вечер. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Северной столицы.

- В аэропорту отменен рейс в город Таджикистана Худжанд, который должна была выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии" в 1 час ночи, - сообщается в расписании.

Также отменены два рейса в Египет. Не выполнила свой рейс авиакомпания Red Wings в Хургаду в 2:25 часов ночи, а также "АЗУР эйр" в Шарм-Эль-Шейх, назначенный на 3:05 часов.

Помимо этого отменен рейс в город Киргизии Ош. Полет был назначен на 21:00 час авиакомпанией "Уральские авиалинии". По какой причине отменены все рейсы, не сообщается.