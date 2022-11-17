Для художественных школ Петербурга закупили новое оборудование на 75 млн рублей

Для художественных школ Петербурга закуплено новое оборудование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге правительство закупило для художественных школ оборудование на 75,1 миллионов рублей. Поддержку получили Академия танца Бориса Эйфмана, техникум библиотечных и информационных технологий, училище имени Рериха и многие другие. Об этом 17 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- Поддержка детских талантов - одна из целей национального развития нашей страны. Школы искусств позволяют выявлять и развивать способности каждого ученика. Для ребят должны быть созданы все условия, в том числе современная техника и оборудование, качественные музыкальные инструменты и учебные пособия, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, в учебных заведениях появились новые цифровые пианино, видеооборудование, проекторы, мольберты, мебель и многое другое.