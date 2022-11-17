Более 400 ДТП произошло за сутки в Петербурге и Ленобласти

Единственным погибшим стал водитель "Логана". Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Больше 400 ДТП произошло в Петербурге и Ленинградской области за минувшие сутки. Гололед и мокрый снег сделали свое «черное» дело, ухудшив ситуацию на дорогах. В результате экипажи ДПС сбились с ног, выезжая на оформление аварий. Не обошлось без пострадавших и погибших.

- 16 ноября в Санкт-Петербурге зафиксировано 376 ДТП, в Ленинградской области – 59, - сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

На территории города произошло 13 аварий с пострадавшими. В них получили ранения 16 человек, в том числе ребенок. В области ранены трое, один мужчина погиб. Его «Рено Логан» влетел в бетонные ограждения на месте дорожного ремонта в Ям-Ижоре на трассе М-10 Петербург-Москва.

А синоптики тем временем предупреждают о новом ударе непогоды. 17 ноября ожидается мокрый снег и гололед.