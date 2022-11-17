Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 ноября 2022 8:02

Два 9-летних мальчика изнасиловали сверстника в Ленобласти

По словам матери пострадавшего, все произошло три года назад
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК проверяет заявление матери об изнасиловании ее сына.

СК проверяет заявление матери об изнасиловании ее сына.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Выборгского района Ленобласти заявила в полицию об изнасиловании своего сына. По словам женщины, три года назад над ее ребенком надругались два других мальчика. Всем троим школьникам на тот момент было по девять лет.

- Заявление в полицию 16 ноября подала 40-летняя жительница Светогорска, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что оперативники МВД уже побеседовали со всеми участниками предполагаемого инцидента и их родителям. Материалы опроса, который проходил в присутствие взрослых, переданы в Следственный комитет.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела ли отказе от него.