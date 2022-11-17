Два 9-летних мальчика изнасиловали сверстника в Ленобласти

СК проверяет заявление матери об изнасиловании ее сына. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Выборгского района Ленобласти заявила в полицию об изнасиловании своего сына. По словам женщины, три года назад над ее ребенком надругались два других мальчика. Всем троим школьникам на тот момент было по девять лет.

- Заявление в полицию 16 ноября подала 40-летняя жительница Светогорска, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что оперативники МВД уже побеседовали со всеми участниками предполагаемого инцидента и их родителям. Материалы опроса, который проходил в присутствие взрослых, переданы в Следственный комитет.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела ли отказе от него.