Грудной ребенок умер в Красном Селе

Ребенок погиб в Красном Селе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красносельского района Петербурга проверяет обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено утром 16 ноября. Малышку без признаков жизни нашла ее мать. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, но медики оказались бессильны.

- В 5:10 утра в квартире на Стрельнинском шоссе в Красном Селе была обнаружена мертвой полуторамесячная девочка. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть по неизвестной причине, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

После этого на место трагедии прибыла полиция. Тело малышки обследовали судмедэксперты, которые не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Труп отправили в морг на более тщательное исследование.

Одной из причин трагедии мог стать синдром внезапной детской смерти, который фиксируется у детей в возрасте от двух недель до года.