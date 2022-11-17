Полиция задержала мошенника за кражу более 400 тысяч рублей у пенсионерки в Петербурге

Мошенник обокрал петербургскую старушку на 400 тысяч рублей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, обманувшего старушку на более чем 400 тысяч рублей. Мошенник воспользовался классической схемой - история про родственников и ДТП. Об этом 17 ноября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 7 ноября в полицию Выборгского района обратилась 84-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ее дочь попала в ДТП, при этом пострадала женщина, и необходимы денежные средства на лечение пострадавшей, - рассказали в полиции.

Женщина сначала поверила и передала мошеннику 405 тысяч рублей. В итоге полиция возбудила уголовное дело. Спустя несколько дней оперативники на проспекте Культуры задержали 41-летнего мужчину. На данный момент он находится под стражей.