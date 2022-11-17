Видео стрельбы полицейского по агрессивной собаке в Петербурге сняли камеры наблюдения

Под Петербургом полицейский стрелял в напавшую на людей агрессивную собаку. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Видео момента, как полицейский подстрелил агрессивную собаку в Красном Селе, сняли уличные камеры наблюдения. Все произошло вечером 16 ноября на улице Орджоникидзе. Полицию вызвали местные жители, которые сообщили, что агрессивный алабай покусал семь человек. Когда на место прибыл наряд, пес набросился на женщину.

- Собака вела себя агрессивно и продолжала нападения на людей. В целях недопущения новых жертв, полицейскими было применено табельное оружие, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на несколько ранений, пес выжил. Его передали ветеринарам. А оперативники тем временем установили владельца огромной собаки, которую местные жители описывают как помесь кавказской овчарки и «волколака».

Хозяином оказался 31-летний мужчины, находившийся в федеральном розыске за неуплату алиментов. Жители Красного Села уверяют, что он также злоупотребляет алкоголем. Мужчина задержан.